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СМИ: в японских компаниях столкнулись с утечкой паролей сотрудников для удаленной работы

Среди них - Hitachi Chemical и Sumitomo Forestry, пишет газета Nikkei

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Почти 40 японских компаний в последние месяцы столкнулись с несанкционированным доступом к их серверам, приведшим к утечке данных, включая пароли сотрудников, необходимые для удаленной работы. Об этом во вторник сообщила деловая газета Nikkei.

Отмечается, что с утечкой паролей столкнулись 38 компаний, включая крупные Hitachi Chemical и Sumitomo Forestry. В правительственном центре кибернетической безопасности уверены, что теперь эти компании могут столкнуться с дальнейшей потерей конфиденциальных данных, а их сервера могут подвергнуться заражению вирусами, и призывают корпорации в срочном порядке принять соответствующие меры.

По данным газеты, большинство пострадавших компаний принадлежат сферам фармацевтики, энергетики и автомобилестроения.

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