WSJ: две компании из США хотят купить американский сегмент TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Инвестиционные компании General Atlantic и Sequoia Capital предпринимают шаги, чтобы вместе с корпорацией Oracle приобрести у китайской ByteDance американский сегмент социальной сети TikTok. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal .

По данным источников издания, General Atlantic и Sequoia пришли к заключению о том, что у них практически нет шансов осуществить желаемую сделку под эгидой корпорации Microsoft, которая является основным претендентом на покупку сегмента соцсети. Обе компании рассчитывают стать партнерами Oracle и получить свои доли в TikTok.

Согласно публикации, General Atlantic и Sequoia инвестировали ранее в китайскую ByteDance, получив места в совете директоров этой компании. Это обстоятельство может стать помехой в сделке, указывает газета. Она напоминает, что члены совета директоров обязаны соблюдать интересы ByteDance и всячески содействовать повышению стоимости этой компании и ее дочерних предприятий. Такое обязательство идет вразрез с желанием приобрести сегмент социальной сети по оптимально низкой цене.

Как указали собеседники издания, основные претенденты должны направить свои заявки на покупку до завершения этой недели. После этого только одной компании будет разрешено вступить в переговоры по существу дела. Помимо Microsoft и Oracle, в список претендентов может войти и Twitter.

Американская корпорация Oracle, основанная Ларри Эллисоном в 1977 году, является разработчиком программного обеспечения для организаций и поставщиком серверного оборудования.