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Торговая война
Обновлено 

США и Китай видят прогресс по первой фазе торговой сделки

Стороны привержены ее дальнейшему выполнению
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп REUTERS/Kevin Lamarque, архив
Описание
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп
© REUTERS/Kevin Lamarque, архив

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. США и Китай видят прогресс в выполнении соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки, стороны привержены необходимым для его успеха шагам. Об этом говорится в заявлении по итогам звонка с участием представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, американского министра финансов Стивена Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

"Обе стороны видят прогресс и привержены тому, чтобы предпринимать необходимые шаги для обеспечения успеха соглашения", - отмечается в документе, распространенном в понедельник пресс-службой представителя США на торговых переговорах.
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Теги
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