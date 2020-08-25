США и Китай видят прогресс по первой фазе торговой сделки

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. США и Китай видят прогресс в выполнении соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки, стороны привержены необходимым для его успеха шагам. Об этом говорится в заявлении по итогам звонка с участием представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, американского министра финансов Стивена Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

"Обе стороны видят прогресс и привержены тому, чтобы предпринимать необходимые шаги для обеспечения успеха соглашения", - отмечается в документе, распространенном в понедельник пресс-службой представителя США на торговых переговорах.

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