Cеть KFC на период пандемии приостановила рекламу под девизом "Пальчики оближешь"

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC временно прекратила рекламировать свою продукцию под девизом "Вкусно так, что пальчики оближешь" (It's Finger Lickin' Good), который не является подходящим для потребителей во время пандемии коронавируса. Этот девиз, который использовался 64 года, вернется на рынок рекламы, "в подходящее время", говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте компании.

"Мы считаем, и с этим согласятся все, что текущий год выдался другим, чем остальные. Поэтому в настоящий момент наш слоган выглядит не очень подходящим. По этой причине мы объявляем паузу в его использовании на некоторое время", - пояснила компания.

Главный маркетолог KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай назвала сложившуюся ситуацию уникальной. "На время приостановки использования девиза "Вкусно так, что пальчики оближешь" наша пища, которую жаждут многие люди в мире, не изменится ни на йоту", - заверила она. Как пояснили в компании, соответствующая рекламная кампания приостановлена в Великобритании, Канаде, Нидерландах, на Ближнем Востоке, в Южной Африке и в ряде регионов Азии. В США реклама под таким девизом не велась.

KFC базируется в американском городе Луисвилл (штат Кентукки). Она была основана в 1930 году предпринимателем Гарландом Сандерсом. Данная торговая сеть насчитывает свыше 20 тыс. торговых точек. Рестораны быстрого питания данной сети можно найти почти в 140 странах, в том числе России.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано свыше 5,73 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 177 229 человек.