Китай и США договорились создавать все условия для реализации первой фазы торговой сделки

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и американским министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого стороны обсудили реализацию первой фазы китайско-американской торговой сделки и договорились создавать все условия для ее реализации. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая.