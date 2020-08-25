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В Якутии намерены повысить закупочную цену молока для сельхозпроизводителей

Власти республики также рассматривают возможность субсидирования части затрат для личных подсобных хозяйств в регионе
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© Антон Новодережкин/ТАСС

ЯКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Якутии разработают новый механизм поддержки сельхозпроизводителей и намерены повысить закупочную цену молока в следующем году. Об этом ТАСС во вторник сообщили в региональном Минсельхозе.

"Разрабатывается новый механизм поддержки производства и переработки продукции скотоводства, который планируется внедрить в 2021 году. Сейчас минимальная закупочная цена сырого молока за один килограмм составляет 45 рублей. В следующем году подразумевается, что при заготовке молока у организованных хозяйств (кооперативы, крестьянско-фермерское хозяйство и другие организации) минимальная рекомендуемая закупочная цена молока за один килограмм составит 60 рублей", - сказал представитель министерства.

Власти также рассматривают возможность субсидирования части затрат для личных подсобных хозяйств в регионе по ставке не менее 35 тыс. рублей на голову маточного поголовья. Для разработки дополнительных мер поддержки в республике создана рабочая группа из работников регионального Минфина, Минсельхоза и министерства экономики, глав муниципальных районов.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее призвал повысить уровень продовольственной безопасности макрорегиона с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.

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