Эксперты считают, что грантовая поддержка туристической отрасли нуждается в детализации

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Упрощение порядка получения грантов повысит интерес малого и среднего бизнеса к туристической отрасли, однако сама программа нуждается в детализации - конкретизации критериев участников и прозрачности отбора проектов. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители деловых объединений и предприниматели.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее упростил порядок получения грантов для представителей туристической отрасли. Теперь это можно сделать в электронной форме.

Уточнить критерии

Упрощение правил повысит интерес малого и среднего бизнеса к этой отрасли, так как они смогут получить поддержку для проектов по разработке новых турмаршрутов, созданию выделенных зон отдыха, формированию безбарьерной среды, разработке мобильных приложений-путеводителей и аудиогидов, сообщал ранее в августе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Представители крупнейших российских бизнес-объединений поддерживают упрощение процедуры, в то же время выступают за конкретизацию критериев грантовой поддержки.

"На текущий момент нет вектора в виде дорожных карт, согласно которому могут реализовываться подобные грантовые программы. Надеюсь, в ближайшее время будет проработана дорожная карта, в соответствии с которой будет ясно, кто из предпринимателей имеет право на такую поддержку, в каком объеме и в какие сроки он может ее получить", - сказал ТАСС президент "Деловой России" Павел Титов. Он считает, что это "было бы целесообразно сделать в рамках нового национального проекта по туризму". "Необходимо активнее повышать конкурентоспособность внутренних туристических продуктов, формировать в каждом регионе страны локальные "фишки" с целью увеличения туристического потока", - добавил Титов.

О необходимости детализировать программу заявил также вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников. "Хорошо, что такие инициативы рождаются в правительстве. Однако нужно понимать детали - размеры грантов, на что их будут выдавать, список документов для подачи и документов по отчетам, из кого будет состоять комиссия Ростуризма, которая будет определять победителей - важно обладать компетенциями, чтобы профессионально оценить тот или иной проект. Но самое главное - сформировать туристическую повестку конкурса, чтобы развивались именно те проекты и команды, которые соответствуют задачам стратегии развития туризма в нашей стране", - сказал он ТАСС.

Мнения отрасли

Многие представители туристической отрасли считают важной оказывать поддержку прежде всего масштабным проектам. Руководитель экспертно-аналитического центра Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян полагает, что для развития малого и среднего бизнеса необходимо в первую очередь создавать "якорные центры" - крупные курорты, вокруг которых сразу возникнут мини-отели, рестораны, экскурсионные бюро.

Другие представители отрасли выступают за упрощение процедур поддержки в кризисных условиях. Например, президент гостинично-туристской ассоциации Ирина Фан-Юнг отметила важность дальнейшего упрощения системы получения грантов и субсидий в связи с тем, что часть направлений отрасли не работает из-за ограничений.

"Многие направления "стоят", массовые мероприятия отсутствуют, детские направления тоже запрещены, музеи не берут группы от туроператоров", - посетовала она. При этом, по ее словам, региональной поддержки туристической отрасли не хватает, и "приоритетными являются проекты по экологии, в основном связанные с инвестициями в глемпинги" (разновидность кемпинга, при котором на природе устанавливаются большие палатки или шатры с удобствами - прим. ТАСС), в то время как региональные туроператоры "чувствуют себя некой массовкой" при проведении конкурсов.

Аналогичную позицию высказала ТАСС исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Она отметила, что "чем проще оформление заявок на получение помощи, тем она доступнее". "Правительство России обратило повышенное внимание в период пандемии на туристическую отрасль. Сейчас отрасль пытается восстановиться, и новые направления всегда востребованы", - отметила она. Осипова добавила, что ситуация с пандемией "показала необходимость разработки новых маршрутов, строительства новых объектов размещения для еще большего повышения интереса к внутреннему туризму".