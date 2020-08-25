В СБ РФ отвергли обвинения в попытке "русских хакеров" добыть данные о разработке вакцин

"Примеров тенденциозной риторики со стороны наших оппонентов можно привести немало", - сказал он в интервью еженедельнику "Аргументы и факты" , комментируя обвинения в адрес РФ со стороны западных стран в сфере кибербезопасности.

"Русским хакерам" пытаются приписать попытки получить доступ к сетям разработчиков вакцины от COVID-19 из США, Великобритании и Канады", - отметил Храмов, подчеркнув, что "аналогичным образом раздувалась шумиха и о "бесчеловечных" атаках на объекты здравоохранения Чехии, задействованные в борьбе с коронавирусом".

Кроме того, замсекретаря СБ РФ напомнил и о выдвижении "в адрес России бездоказательных обвинений в кибератаках на государственные органы и СМИ Грузии в октябре 2019 года". "Отдельная тема - мнимое российское влияние на результаты выборов в США, в частности, с использованием информационных технологий. Эта проблематика стала "разменной монетой" в обостренном противостоянии американских политических элит", - подчеркнул Храмов.

Об обвинениях в хакерских атаках

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что хакеры, работающие на российские спецслужбы, пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцин против коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения британской стороны голословными.

В апреле в чешских СМИ прозвучали обвинения в адрес России о якобы имевших место кибератаках на объекты инфраструктуры энергетики и здравоохранения Чехии.

Еще ранее в этом году в МИД Грузии выступили с утверждением, что за широкомасштабной кибератакой, совершенной в октябре прошлого года на правительственные и коммерческие сайты страны, якобы стояло ГУ Генштаба ВС РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве эти обвинения назвали политически мотивированным вбросом.

России также инкриминируется вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния почти два года занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Уязвимости нформационных систем

Информационные системы для борьбы с коронавирусом создавались в сжатые сроки, невозможно было соблюсти все требования к их безопасности, но полученный опыт будет учтен в дальнейшей работе.

"Информационные системы для борьбы с коронавирусом создавались и внедрялись в сжатые сроки, когда выполнить в полном объеме требования безопасности было невозможно", - сказал Храмов. По его словам, следствием стало выявление в ходе эксплуатации уязвимостей, касающихся защиты обрабатываемых данных.

"Однако ситуация с COVID-19 наглядно продемонстрировала запрос экономики и общества на ускоренную информатизацию. Полученный опыт, безусловно, будет использован в дальнейшей работе по обеспечению информационной безопасности", - заверил Храмов. Говоря о том, что еще необходимо сделать, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности отечественной информационной инфраструктуры, заместитель секретаря Совбеза отметил, что в условиях глобальной информатизации гарантировать устойчивый экономический рост и обеспечение национальной безопасности можно только развивая собственную IT-индустрию.

При этом, по его словам, для всех участников процессов цифровизации и оказания информационных услуг неотъемлемой частью их деятельности должно являться обеспечение безопасности. Храмов подчеркнул, что это касается и разработчиков программного обеспечения, и производителей вычислительной техники и коммуникационного оборудования, и операторов связи, и владельцев центров обработки данных и многих других структур.

"Решением вопросов информационной безопасности надо начинать заниматься уже на этапе проектирования систем и продуктов. В настоящее время создается и внедряется большое количество инновационных технологий - искусственный интеллект, квантовые вычисления, интернет вещей, промышленный интернет, криптовалюты и другие. Однако их применение формирует и новые информационные угрозы", - предостерег он. Причем, по убеждению Храмова, многие из этих угроз нуждаются в глубоком научном осмыслении. Например, требуется проработка защищенности процессов обучения в технологиях искусственного интеллекта, проблемы повышения стойкости криптографических алгоритмов при внедрении высокопроизводительных квантовых компьютеров. Также уже сейчас надо искать пути эффективного решения этих и других проблем.

"Безусловно, ведущую роль в этом процессе призваны играть уполномоченные государственные органы, регулирующие деятельность соответствующих коммерческих, научных и других структур. Уверен, что только при таких подходах можно обеспечить требуемый уровень защиты от стремительно нарастающих и динамично меняющихся информационных угроз", - заключил заместитель секретаря Совбеза.

Российские ресурсы защищены

Меры по обеспечению кибербезопасности в России сократили число успешных хакерских атак на отечественные ресурсы на 15% с 2018 года.

"На этих объектах (где были реализованы меры обеспечения кибербезопасности - прим. ТАСС) количество достигших целей компьютерных атак с 2018 года уменьшилось на 15%", - рассказал замсекретаря СБ РФ. По его словам, только за последний год доля информационных и автоматизированных систем, на которых созданы необходимые условия для обеспечения их безопасности, увеличилась на 10%. "На таких объектах на системной основе внедряются современные средства защиты информации, как правило, отечественного происхождения, - отметил Храмов. - Ведется работа по повышению осведомленности персонала всех уровней в вопросах цифровой безопасности. Разрабатываются необходимые инструкции и регламенты, их отрабатывают. Созданы или создаются структурные подразделения по обеспечению кибербезопасности".

Говоря о мерах в сфере кибербезопасности, замсекретаря Совбеза напомнил о поправках, известных как закон "о суверенном интернете". По словам Храмова, в стране создается центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, решается задача повышения защищенности важнейших оборонных, экономических и социальных объектов страны. Он добавил, что в стране действует также закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", большая часть попадающих в сферу регулирования которого информационных и автоматизированных систем принадлежит коммерческим структурам, работающим в различных сферах. "Сейчас в состав критической информационной инфраструктуры Российской Федерации входит свыше 50 тыс. значимых систем, их число продолжает расти, - сообщил Храмов. - Более 70% таких систем функционируют на объектах здравоохранения, энергетики и связи".

Замсекретаря Совбеза отметил в качестве положительной тенденции появление новых рабочих мест. "Растет спрос на специалистов и услуги в области кибербезопасности, - пояснил он. - По экспертным оценкам, общий рост объема этого рынка в России по сравнению с 2017 годом составляет около 25%".