Эксперты: открытие месторождения газа в Турции не угрожает позиции России в регионе

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Открытие Турцией крупных запасов природного газа в Черном море - около 350 млрд куб. м - пока не представляет угрозы для России на рынке газа в этом регионе, так как месторождение еще слабо изучено, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Вряд ли это блеф, но и полноценной информацией о крупном открытии технически и коммерчески извлекаемых запасах это тоже назвать нельзя", - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, ранее многие страны возлагали на геологоразведку в Черном море большие надежды, но пока они не оправдывались.

"С точки зрения добычи реальных объемов, ситуация в регионе остается плачевной. Та же Румыния, где 8 лет назад было совершено крупнейшее до сегодняшнего дня открытие запасов газа на шельфе Черного моря, не смогла ввести их в эксплуатацию, несмотря на участие в проекте таких компаний мирового класса, как Exxon и OMV", - напоминает Гривач.

Сама возможность коммерческой добычи газа в Турции находится под вопросом, так как при текущих ценах на газ новое месторождение не сможет конкурировать ни с СПГ, ни тем более с традиционным российским, иранским и азербайджанским газом, считает консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова. По ее оценке, на фоне развития в стране ВИЭ и атомной энергии, потребление газа продолжит снижаться, в то время как контрактные обязательства до 2025 года будут выше потребностей Турции.

"Маловероятны и заявленные сроки начала промышленной добычи. На шельфе Черного моря и Сахалина сроки от открытия месторождения до начала промышленной добычи составляют 18-24 года, а работы по последним крупным открытиям в регионе, к примеру, румынского месторождения Нептун, идут уже около 10 лет, несмотря на интерес правительства в снижении импортной зависимости", - добавляет она.

Как объясняет аналитик Wood Mackenzie по сектору добычи Томас Пурди, разработка запасов в Черном море сложна логистически и требует миллиарды долларов. Именно по этой причине был остановлен румынский проект Neptun Deep, который располагается всего в 100 км от скважины Tuna-1.

А что если?

Несмотря на то, что пока перспективы добычи на месторождении туманны, Турция, скорее всего, будет использовать информацию о запасах на переговорах с Россией, Ираном и Азербайджаном, и за счет этого сможет усилить свою позицию.

"В предстоящее десятилетие это открытие может иметь далеко идущие последствия для импорта газа в Турцию и на предстоящих переговорах с "Газпромом", Азербайджаном и Ираном", - отмечает директор Wood Mackenzie по европейскому газу Мюррей Дуглас.

Аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов также считает, что наличие такого актива значительно укрепит позиции Турции на переговорах с любым из поставщиков газа, однако полностью отказаться от импорта страна не сможет.

В том случае, если Турция сможет подтвердить озвученные запасы месторождения, и они окажутся рентабельными, то страна сможет добывать 5-10 млрд куб. м газа в год, то есть 12-25% в масштабах нынешнего турецкого рынка, подсчитал Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности.

"Естественно, появление дополнительного источника поставок усилит конкуренцию между другими поставщиками, в чем Турция очень заинтересована, и будет использовать "открытие" в переговорах с экспортерами газа в Турцию. Но опять же, это также может дать толчок росту спроса на газ. Опыта глубоководной добычи у Турции нет. Но если запасы подтвердятся, они могут и, вероятно, попытаются привлечь технологического партнера из числа западных нефтегазовых мейджеров", - полагает эксперт.

"Я бы не стал паниковать раньше времени, так как мы пока видим только политические заявления. Надо дождаться подтверждения товарных запасов, данных по себестоимости извлечения. Например, в Китае огромные запасы газа, но они находятся на такой глубине, что добыть их невозможно. Поэтому здесь мы видим, что Турция получила повод для заявлений, а вот повода у России для паники - нет", - резюмировал аналитик "Финама" Алексей Калачев.