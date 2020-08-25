Титов выступил против идеи гуманитарного сбора в 5% от всего оборота российской рекламы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Инициатива о введении гуманитарного сбора в 5% от всего оборота российской рекламы не может быть поддержана предпринимателями, так как приведет к удорожанию рекламируемых товаров и услуг. Об этом сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ".

"Если законопроект будет принят, мы получим очередной налог на все и вся. Любой рекламируемый товар или услуга подорожают в той степени, в какой распространители рекламы будут вынуждены переложить новые расходы на рекламодателей. А расплачиваться в конечном итоге все равно будет потребитель. Но мало того, что перед нами попытка протащить еще одно обременение без глубокой экономической проработки и широкого общественного обсуждения, это еще и абсолютно не подходящее для нынешнего времени предложение. Тем более что среди игроков рекламного рынка много малых предприятий, которые сегодня испытывают очень серьезные трудности", - сказал бизнес-омбудсмен, отметив, что в данной редакции законопроект не может быть поддержан предпринимательским сообществом.

Титов во вторник направил отзыв на законопроект председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, копия документа имеется в распоряжении ТАСС. Он указал, что, согласно законопроекту, в Налоговом кодексе должна появиться новая глава 25 1.1. "Гуманитарный сбор". Назначение сбора определяется как "финансирование оказания помощи физическим лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в лечении", а уплачивать его (в размере 5% от суммы дохода), по замыслу, должны все распространители рекламы.

"Законопроект не соответствует положениям пункта 2 ст. 8 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которой уплата сбора подразумевает предоставление плательщику определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)", - отметил в обращении Титов. Помимо этого, по его словам, забота государства о категориях лиц, перечисленных в законопроекте, регламентируется Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". Согласно ему, порядок финансирования расходов по предоставлению гражданам социальных услуг устанавливается правительством РФ.

Кроме того, согласно пункту 3 ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", на распространителей рекламы уже накладывается обязательство размещать социальную рекламу в пределах 5% от годового объема, напомнил Титов.