Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.

За год они заработали $270 млн, увеличив свое состояние до $5,45 млрд.

На второе место издание поставило семью Гурьевых ("Фосагро"), ее состояние оценивается в $5,1 млрд. На третьем месте оказалась семья Гуцериевых (группа "Сафмар"), которая в предыдущие годы являлась лидером рейтинга. Ее капитал за год уменьшился на $2,45 млрд и составил $3,2 млрд.

Также в первую пятерку вошли Шаймиевы, владеющие долями группы ТАИФ (состояние оценено в $2,85 млрд) и Евтушенковы (АФК "Система") с $2,3 млрд. Издание впервые включило в десятку семью Бажаевых (группа "Альянс") с $1,9 млрд, Рахимкуловых (Kafijat) с $1,8 млрд, Саркисовых (группа РЕСО) с $1,7 млрд, Линников ("Мираторг") с $1,35 млрд и семью Михайловых (группа "Черкизово") с $1,1 млрд.

По оценкам Forbes, совокупное состояние богатейших семей России увеличилось за год на $1,5 млрд, до $26,8 млрд.

Список составлен на основе стоимости принадлежащих семье активов (недвижимость, акции компании, земельные участки). Цена компаний и возраст участников списка зафиксированы по состоянию на 15 июля 2020 года. В него вошли семьи, заработавшие основную часть капитала только частным образом. Нижняя планка рейтинга в этом году снизилась с $1,16 млрд до $1,1 млрд.