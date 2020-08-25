Предприятия Москвы смогут онлайн подать заявку на инвестиционный налоговый вычет

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Столичные предприятия смогут подать заявку на получение инвестиционного налогового вычета онлайн, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

"На сайте investmoscow.ru запущен новый раздел "Инвестиционный налоговый вычет". В нем представлена вся информация о том, как московским предприятиям воспользоваться новой налоговой преференцией - инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль. Здесь подробно описаны критерии и механизм процедуры получения вычета, размещен список документов, подобрана нормативная база", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Закон города Москвы "Об инвестиционном налоговом вычете" начал действовать с 1 января этого года, а в мае был утвержден статус московского инвестора. Подать заявку на его присвоение теперь также можно прямо на портале, статус автоматически позволит получить инвестиционный налоговый вычет.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, слова которого также приводятся в материале, только за первые семь месяцев 2020 года предприниматели воспользовались сервисами инвестпортала более 50 тыс. раз. Функционал постоянно дорабатывается в соответствии с актуальными потребностями бизнеса. Онлайн-подача заявки на присвоение статуса московского инвестора, который необходим для получения инвестиционного налогового вычета, стала уже 26-м сервисом, доступным на портале.

"Согласно новому механизму, за счет суммы налога, который зачисляется в региональный бюджет, можно списывать до 90% инвестиций в основные средства, а неиспользованную сумму региональной льготы можно будет использовать в течение семи лет. За счет суммы налога, который зачисляется в федеральный бюджет, можно списывать до 10% инвестиций в основные средства", - поясняется в сообщении.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, право на инвествычет предоставляется компаниям, которые находятся на территории Москвы и получили статус московского инвестора первой или второй категорий. Налоговый вычет вводится как альтернатива региональным льготным ставкам налога на прибыль - они закончат свое действие в 2023 году в связи с изменениями федерального законодательства.