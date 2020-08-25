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В ФАС назвали стабильной ситуацию с ценами на топливо в России

Ситуация с ценами на топливо в России стабильная - ФАС.

ФАС завершит анализ причин летнего роста цен на бензин АИ-95 осенью, сообщил замглавы ведомства.

Россияне не увидят резких скачков цен на бензин благодаря демпферу, заявили в ФАС.

ФАС и РЖД готовят проект постановления о компенсации тарифа на перевозку нефти на Дальний Восток для нормализации ситуации с топливом в регионе.

Российские нефтяники увеличили поставки бензина через биржевые торги до 19% от производства, дизельного топлива - до 10% , сообщили в ФАС.

Новость дополняется.

ФАС предлагает увеличить сроки давности по обнаружению картельных сговоров с 3 до 6 лет
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