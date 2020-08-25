Китайская DiDi Chuxing запустила сервис такси в России

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Сервис для заказа такси международной компании DiDi Chuxing (Китай) начал работу в России. Первым городом, где он появился, стала Казань, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Татарстана.

"Ко дню Республики Татарстан в Казани запускает свой сервис для заказа такси международная компания DiDi Chuxing. В связи с этим с сегодняшнего дня на дорогах Казани начнут работать оранжевые машины сервиса DiDi", - сказала собеседник агентства.

Ранее платформа каршеринга и такси DiDi, предоставляющая услуги более 550 млн пользователей по всему миру, начала сотрудничать с таксопарками и подключать водителей к сервису в Казани. Центр подключения водителей открылся 27 июля. Рабочая группа по проработке сфер сотрудничества была создана по итогам встречи в июне президента Татарстана Рустама Минниханова с руководством международной компании DiDi Chuxing.

DiDi Chuxing - крупнейший сервис автомобильных перевозок в Китае, основанный в 2012 году, выкупивший местное отделение американской Uber и практически полностью контролирующий этот рынок на территории КНР.