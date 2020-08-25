В ФАС сообщили о подготовке механизма льготирования поставок топлива на Дальний Восток

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с РЖД готовят проект распоряжения правительства о субсидировании поставок топлива на Дальний Восток, механизм позволит улучшить ситуацию со снабжением региона. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС, статс-секретарь Андрей Цариковский.

"Мы сейчас с Минэнерго, Минфином и РЖД прорабатываем проект постановления правительства о компенсации тарифа при транспортировке нефти на Дальний Восток. Это должно улучшить ситуацию [со снабжением региона топливом]", - сказал он.

По словам Цариковского, Дальний Восток и Крым - традиционные "болезненные места" в плане стабильного топливного обеспечения. "Но снабжение полуострова сейчас стабилизируется, поскольку теперь есть железнодорожное сообщение. А вот на Дальнем Востоке ситуация сложна чисто географически, там заводов мало, а вести туда дорого. Поэтому возникают трудности со снабжением региона", - пояснил он.

В начале этого года вице-премьер Юрий Борисов одобрил идею субсидирования грузотправителям поставок моторного топлива на Дальний Восток в размере 4 тыс. руб. на тонну. Сейчас работает надбавка к демпферу, которая компенсирует НПЗ, поставляющим моторное топливо на Дальний Восток, в 2 тыс. руб. в расчете на тонну автомобильного бензина и дизельного топлива. По оценке Минфина, эта мера может обойтись бюджету дополнительно в 6-8 млрд рублей в год.