{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ФАС сообщили о подготовке механизма льготирования поставок топлива на Дальний Восток

В ведомстве считают, что мера позволит улучшить ситуацию со снабжением региона топливом

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с РЖД готовят проект распоряжения правительства о субсидировании поставок топлива на Дальний Восток, механизм позволит улучшить ситуацию со снабжением региона. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС, статс-секретарь Андрей Цариковский.

На эту тему
Замглавы ФАС о бензиновых картелях: мы продолжим искать сговоры на рынке топлива

"Мы сейчас с Минэнерго, Минфином и РЖД прорабатываем проект постановления правительства о компенсации тарифа при транспортировке нефти на Дальний Восток. Это должно улучшить ситуацию [со снабжением региона топливом]", - сказал он.

По словам Цариковского, Дальний Восток и Крым - традиционные "болезненные места" в плане стабильного топливного обеспечения. "Но снабжение полуострова сейчас стабилизируется, поскольку теперь есть железнодорожное сообщение. А вот на Дальнем Востоке ситуация сложна чисто географически, там заводов мало, а вести туда дорого. Поэтому возникают трудности со снабжением региона", - пояснил он.

В начале этого года вице-премьер Юрий Борисов одобрил идею субсидирования грузотправителям поставок моторного топлива на Дальний Восток в размере 4 тыс. руб. на тонну. Сейчас работает надбавка к демпферу, которая компенсирует НПЗ, поставляющим моторное топливо на Дальний Восток, в 2 тыс. руб. в расчете на тонну автомобильного бензина и дизельного топлива. По оценке Минфина, эта мера может обойтись бюджету дополнительно в 6-8 млрд рублей в год.

Теги
РоссияДальний Восток
Китайская DiDi Chuxing запустила сервис такси в России
Первым городом, где он появился, стала Казань
Читать полностью