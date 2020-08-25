Порог продажи бензина на бирже для нефтяников могут повысить до 15%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Нормативы по объемам продаж топлива на биржевых торгах для российских нефтяников могут быть повышены в будущем, несмотря на то, что компании фактически перевыполняют действующие планки. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС, статс-секретарь Андрей Цариковский.

"Сейчас по факту компании поставляют на биржевой рынок порядка 19% произведенного бензина (норматив 11% - прим. ТАСС) и 10% дизельного топлива при нормативе в 7,5%. Их можно повысить еще, но опять же, мы с Минэнерго старались не делать резких движений", - сказал он.

По его словам, нормативы продолжат повышаться, "когда с коллегами из министерства поймем, что текущие уровни закрепились, то повысим биржевые объемы по бензину до 15%, а по дизелю до 10% от производства".

Продажи бензина и дизельного топлива через биржевые торги регулируются совместным приказом Минэнерго и ФАС, в котором прописаны рекомендованные объемы продаж топлива через биржу. В конце апреля они издали совместный приказ о временном снижении нормативов продаж нефтепродуктов через биржевые торги на период низкого спроса. Так, временная мера сокращала норматив продаж для автомобильного бензина c 10% до 5%, а дизельного топлива - с 6% до 3%. С 1 июля ограничения перестали действовать.

Сейчас ФАС и Минэнерго внесли проект приказа, по которому реализация бензина должна вырасти с 10% до 11%, а дизельного топлива - с 6% до 7,5%.