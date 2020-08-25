ФАС грозит нефтетрейдерам максимальным штрафом за сговор на рынке топлива в 2018 году

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России доказала, что нефтетрейдеры "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл" в 2018 году заключали фиктивные сделки с топливом по завышенным ценам на бирже, что могло привести к росту индикативной цены для всего рынка. Теперь им может грозить штраф в максимальном размере - 15% от оборота. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС, статс-секретарь Андрей Цариковский.

"Мы доказали, что в этом деле, где фигурируют компании "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл", один товар перепродавался несколько раз. Заключались так называемые фиктивные сделки с целью поддержания и повышения цен конкурентами для конечного потребителя. Но они уже заключались по завышенной цене, а, следовательно, могли влиять на средний ценовой индикатор. Вот почему для нас это дело было принципиально важным", - сказал он.

По словам Цариковского, размер штрафа для компаний будет, скорее всего, выше среднего. "Честно говоря, в этом деле смягчающих обстоятельств не вижу, а вот отягчающие налицо. Поэтому, скорее всего, будет максимальный размер", - сказал он о размере штрафа.

"Административное дело еще не заведено, но думаю, что в ближайшие месяцы они будут вызваны для составления протокола", - заключил Цариковский.

История вопроса

ФАС возбудила дело против крупнейшего независимого нефтетрейдера "Солид - товарные рынки" и компании "А-Ойл" в начале 2019 года. Ведомство посчитало, что ряд сделок компаний в 2018 году мог привести к росту средней оптовой цены на бирже. Ответчики позже обжаловали в суде претензию ФАС и настаивали на том, что служба неправомочна рассматривать такие дела. Но кассационная инстанция в итоге поддержала ФАС.

При этом Цариковский не сказал, какой именно рост оптовой цены вызвали те сделки. Влияние на рынок было психологическим, говорит он. "Если в толпе кто-то один закричит "пожар!", то мы все с вами вместе дружно побежим. Достаточно несколько таких вот крупных сделок, чтобы потащить за собой весь рынок. Возможно, в общей массе сделок этих манипуляций было немного тогда. Но это так называемое лидирующее поведение, на которое могли ориентироваться другие", - считает он.

По его словам, сделки с манипуляциями ценой совершались весной и летом 2018 года на двух базисах поставки - в Северо-Западном округе и во Владимире.

В компании "Солид - товарные рынки" спор с ФАС пока не комментируют.