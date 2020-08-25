Владелец Novikov Group заявил, что каждый второй ресторан в Москве на грани выживания

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Каждый второй ресторан в Москве работает с нулевой прибылью и находится на грани выживания. Об этом в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица бизнеса" сообщил основатель и владелец Novikov Group Аркадий Новиков.

"У коллег есть определенные потери. Часть ресторанов закрылась, очень много предложений по аренде. Этого следовало ожидать. Массу денег вложили люди, которые считают, будто ресторанный бизнес очень простой... Немало инвесторов, которые закачали значительные суммы в то, что не принесло результата. Подобных проектов в Москве, думаю, процентов пятьдесят. Хорошо, если они выживают, выходят в ноль", - отметил Новиков.

"Обычно новичков "разводят" шеф-повар или директор, красиво рассказывая, что за потраченную копейку можно заработать миллион. И люди воображают себя великими рестораторами. Повторяю, в Москве таких - каждый второй. Хотя, справедливости ради, среди решивших попробовать силы в нашем бизнесе встречается и много достойных ребят. Хороших поваров тоже становится больше. Меня это только радует", - добавил он.

В интервью ТАСС Новиков также отметил, что готов побороться за внимание Mishelin со своим готовящимся в Москве проектом "Art.Est". По его словам, они не был готов к тому, что пандемия затронет общественное питание во всем мире. "В прежние годы я что-то инвестировал в недвижимость в Москве и сдавал помещения в аренду. Думал: если перестану активно заниматься ресторанным бизнесом, буду тупо жить на ренту. А тут из-за пандемии все арендаторы перестали платить. И сейчас платят мало. Но я особо и не требовал, дал скидки, отсрочки на время карантина. А как иначе? Ударило-то по всем", - сказал он.

При этом Novikov Group не закрыла ни одного ресторана. "Пока не знаю, надеюсь, все-таки нет. На сегодняшний день ни один наш ресторан не закрылся", - сообщил Новиков, отвечая на соответствующий вопрос. "Про нынешнюю ситуацию - это, к счастью, не девятый вал. Боюсь, правда, что мы только в начале шторма, и не понимаем, что ждет дальше. Если же считать, что самые большие волны остались позади, тогда можно сказать, что мы в общем-то легко отделались. Волнение на море наверняка будет продолжаться, но, в принципе, у нас еще есть спасательные шлюпки", - резюмировал Новиков.