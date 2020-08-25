{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 3,1 млрд рублей

Всего с 10 марта объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 137,5 млрд рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 24 августа на сумму 3,1 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 10-21 августа, также составлял 3,1 млрд рублей в день.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 137,5 млрд рублей.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Теги
Россия
Китайская DiDi Chuxing запустила сервис такси в России
Первым городом, где он появился, стала Казань
Читать полностью