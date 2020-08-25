Глава Адыгеи попросил Мишустина рассмотреть возможность отмены маркировки молокопродукции

МАЙКОП, 25 августа. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов попросил премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть возможность исключения молочной продукции из перечня товаров, подлежащих маркировке. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы республики.

"В целях недопущения негативных последствий в молочной отрасли региона и для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания, в число которых входит молочная продукция, главой республики было направлено обращение к председателю правительства РФ с предложением рассмотреть возможность исключения молочной продукции из перечня, подлежащего обязательной маркировке", - сказали в пресс-службе.

По мнению властей, эта инициатива позволит повысить контроль за качеством продукции без дополнительных финансовых затрат. Этого удастся достичь за счет расширения функционала уже действующей системы "Меркурий".

"Это будет выгодно как производителям, так и конечному потребителю молочной продукции, при этом сохранится положительная динамика развития отрасли не только республики Адыгея, но и всей страны", - заметили в пресс-службе.

С 20 января 2021 года распоряжением правительства РФ для готовой молочной продукции предусмотрена обязательная маркировка средствами идентификации. Эксперимент по маркировке молочной продукции проходит с июля 2019 года до конца декабря 2020 года. Ранее Минпромторг сообщил, что в нем участвуют около 5,7 тыс. компаний. Маркировка предусматривает нанесение кода в формате Data Matrix на каждую единицу продукции и передачу данных о движении этой единицы по товаропроводящей цепи в систему "Честный знак".