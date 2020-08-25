"Ъ": структура "Ростеха" заинтересована в покупке интернет-провайдера "Акадо"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Национальный центр информатизации (НЦИ) Ростеха рассматривает покупку "Московской телекоммуникационной корпорации" (бренд "Акадо Телеком"). Об этом во вторник сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков пояснил изданию, что "Акадо" может быть интересна НЦИ, поскольку компания является крупнейшим подрядчиком мэрии Москвы в области предоставления городской инфраструктуры связи и видеонаблюдения. В частности, "Акадо" в 2019 году обеспечивала установку 13 тыс. камер видеонаблюдения. При этом в августе текущего года компания получила контракт на установку 4 тыс. дополнительных камер.

Кусков также добавил "Коммерсанту", что "Акадо" может быть продана за 15 млрд рублей. В то же время на стоимость компании может негативно повлиять иск мэрии Москвы в размере 2,8 млрд рублей.