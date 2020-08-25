{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Удмуртии появится диагностический центр с инвестициями в 280 млн рублей

Благодаря проекту появятся 15 новых рабочих мест

ИЖЕВСК, 25 августа. /ТАСС/. Центр по диагностике онкологических заболеваний появится в неиспользуемом помещении на территории Республиканского онкодиспансера в Ижевске, сумма инвестиций в проект составляет 280 млн рублей. Об этом во вторник на своей странице в Instagram сообщил руководитель Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе корпорации, медучреждение планируют открыть в первом полугодии 2021 года.

"Было дано пустое неиспользуемое помещение с советским ремонтом на территории РКОД имени Примушко на улице Труда площадью более 400 кв. м. Решение - инвестор "Мединвестгрупп" заходит на объект, делает ремонт и ставит сюда современное оборудование по диагностике онкологических заболеваний, пользоваться которым жители Удмуртии смогут бесплатно по полису ОМС", - написал Сунцов.

По его словам, сумма инвестиций составляет порядка 280 млн рублей, благодаря проекту появятся 15 новых рабочих мест.

Теги
РоссияУдмуртия
Более 50 предприятий Петербурга заключили контракты на 700 млн рублей с регионами Арктики
Победителями конкурсных процедур стали организации в сферах судостроения, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, благоустройства и экологии
Читать полностью