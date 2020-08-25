В Удмуртии появится диагностический центр с инвестициями в 280 млн рублей

ИЖЕВСК, 25 августа. /ТАСС/. Центр по диагностике онкологических заболеваний появится в неиспользуемом помещении на территории Республиканского онкодиспансера в Ижевске, сумма инвестиций в проект составляет 280 млн рублей. Об этом во вторник на своей странице в Instagram сообщил руководитель Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе корпорации, медучреждение планируют открыть в первом полугодии 2021 года.

"Было дано пустое неиспользуемое помещение с советским ремонтом на территории РКОД имени Примушко на улице Труда площадью более 400 кв. м. Решение - инвестор "Мединвестгрупп" заходит на объект, делает ремонт и ставит сюда современное оборудование по диагностике онкологических заболеваний, пользоваться которым жители Удмуртии смогут бесплатно по полису ОМС", - написал Сунцов.

По его словам, сумма инвестиций составляет порядка 280 млн рублей, благодаря проекту появятся 15 новых рабочих мест.