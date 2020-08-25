Средства соцконтрактов можно будет направить на открытие бизнеса

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Полученные по социальному контракту средства граждане смогут использовать для открытия собственного бизнеса. Как сообщает во вторник пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На полученные деньги они смогут приобрести расходные материалы и частично возместить стоимость аренды", - пояснили в правительстве.

Там напомнили, что поправки позволяют нуждающимся семьям использовать средства социального контракта на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей. Кроме того, упрощаются правила трудоустройства для тех, кто использовал такой контракт для переобучения: перед оформлением на работу больше не нужно проходить обязательную стажировку.

Социальный контракт - это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей или малоимущим гражданином. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, стать индивидуальным предпринимателем, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Федеральные выплаты по социальным контрактам начались в 2020 году. Повсеместно внедрять эту практику предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Сейчас уже заключено 58 тыс. социальных контрактов в 21 пилотном регионе.