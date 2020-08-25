Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,59 рубля

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,11%, до отметки в 74,59 рубля, при этом курс евро прибавил 0,08%, достигая 88,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:05 мск курс доллара ускорил снижение до 74,42 рубля (-0,33%). Курс евро также перешел в "красную" зону и опускался на 0,1% - до 87,88 рубля.

К 10:15 мск доллар уже находился на отметке 74,38 рубля (-0,4%), а евро - на 87,86 рубля (-0,12%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,43% и достиг отметки 3042,58 пункта, индекс РТС вырос на 0,2%, до 1284,12 пункта.

По данным на 10:20 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,42% и торговался на уровне 3042,02 пункта, РТС прибавлял 0,6%, до 1288,98 пункта.

Нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне торговалась на уровне $45,31 за баррель, что на 0,4% выше закрытия предыдущей сессии. Нефть сорта WTI незначительно дешевела, в моменте опускаясь до $42,6 за баррель.