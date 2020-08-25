Более 50 предприятий Петербурга заключили контракты на 700 млн рублей с регионами Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Более 50 предприятий Санкт-Петербурга заключили контракты на 700 млн рублей с восемью регионами Арктики. Это позволит обеспечить северные районы работами и товарами, необходимыми для их освоения и развития, сообщили во вторник в пресс-службе комитета по делам Арктики.

"51 предприятие Санкт-Петербурга заключило контракты на 700 миллионов [рублей] с восемью арктическими регионами России в целях развития Арктики. На сегодня объем заключаемых контрактов между петербургскими предприятиями и регионами [Арктики] вырос уже более чем в 2 раза", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, власти Петербурга провели мониторинг потребностей арктических регионов перед тем, как компании города приняли участие в конкурсах. Специалисты проанализировали, какие товары, услуги и работы могут быть востребованы в Арктике.

"Победителями конкурсных процедур со стороны Санкт-Петербурга стали городские организации в сфере судостроения, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, благоустройства, экологии и строительства", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, договоры с предприятиями Петербурга заключили организации из Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республик Карелии, Коми и Саха (Якутия), а также Красноярского края.