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Концерн Ростеха представил новую систему хранения данных "НацТех"

Система предназначена для органов государственной власти, госкорпораций и корпоративных заказчиков

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" Ростеха представил на форуме "Армия-2020" новую линейку серверного оборудования "НацТех", сообщила пресс-служба "Автоматики".

Продукция "НацТех" - нескольких видов серверов стандартной архитектуры и универсальной системы хранения данных - предназначена для хранения и обработки данных всех видов в составе государственных информационных систем или в качестве самостоятельного объекта, говорится в сообщении.

Система предназначена для органов государственной власти, госкорпораций и корпоративных заказчиков, ориентированных на использование российского оборудования, отмечает концерн.

"Линейка "НацТех" создана с учетом опыта построения отечественной системы хранения данных "Купол", широко используемой для хранения данных в составе большинства интегрированных решений СОРМ при реализации требований 374-ФЗ "Яровой - Озерова", - говорится в сообщении.

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