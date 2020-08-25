Utair в сентябре запустит прямой рейс из Нового Уренгоя в Тюмень

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с сентября начнет полеты по новому прямому рейсу из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Тюмень, сообщает во вторник пресс-служба перевозчика.

"В сентябре Utair начнет полеты по новому направлению - из Нового Уренгоя в Тюмень. Рейс будет выполняться по понедельникам, средам и субботам", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, полеты будут выполняться на лайнере Boeing 737-500, рассчитанном на 126 пассажиров.

"Открытие нового маршрута повысит транспортную доступность для жителей Нового Уренгоя и поможет им путешествовать по всей России с короткими пересадками в Тюмени", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.