На форуме "Армия-2020" показали комплекс для выхода в интернет из любой точки России

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые представил на "Армии-2020" мобильный комплекс спутниковой связи для выхода в интернет из любой точки России. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе холдинга.

Разработка концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику") обеспечивает стабильный выход в интернет, телефонные переговоры в открытом и закрытом режиме, защищенную видео-конференц-связь из любой точки России в местах отсутствия проводной, радиорелейной и сотовой связи.

"Представленный на форуме "Армия" комплекс спутниковой связи продемонстрировал высокую скорость передачи данных и стабильную работу спутникового канала во время демонстрационных показов и испытаний. Сейчас идет подготовка к серийному производству комплексов, старт которого запланирован на 2021 год", - приводит пресс-служба слова генерального директора концерна "Вега" Вячеслава Михеева.

Как уточнили в пресс-службе, комплекс имеет модульную структуру, включающую в том числе станцию спутниковой связи Ка-диапазона и ноутбук. Оборудование может располагаться и настраиваться в помещении через окно без потери качества приема-передачи информации. Скорость отправки составляет до 10 Мбит/с, прием осуществляется со скоростью до 45 Мбит/с. В состав комплекса также входит оборудование закрытой связи, в том числе средства защиты и обработки информации.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".