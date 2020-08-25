Акции McDonald's во второй день торгов на Мосбирже растут на 18%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Акции американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's во второй день торгов на Московской бирже растут на 17,63%, свидетельствуют данные площадки.

К 10.52 мск бумаги компании подорожали на 17,63%, до 18,7 тыс. рублей. Объем торгов составил 1,5 млн рублей. Днем ранее цена закрытия составляла 15,9 тыс. рублей за акцию.

Лидерами по объему торгов являются акции компании Boeing (16,3 млн рублей), выросшие на 1,8%, до 13,4 тыс. рублей, на втором месте бумаги Microsoft (11,9 млн рублей) снизившиеся на 1,9%, до 15,9 тыс. рублей, и NVIDIA (8,4 млн рублей), рост которых составляет 5,76%, до 40,42 тыс. рублей.

В понедельник, 24 августа, Московская биржа запустила торги иностранными акциями из фондового индекса S&P 500. На первоначальном этапе доступными стали 19 акций, в том числе Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter, Boeing, Visa и Mastercard. Самыми популярными в первый день торгов акциями США на Московской бирже стали бумаги Intel, Boeing и NVIDIA. Торги акциями американской компании Apple на российской площадке начнутся с 7 сентября в связи с процедурой дробления акций.