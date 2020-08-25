В Госдуме заявили, что ситуация с валютной ликвидностью в финансовой системе РФ стабильна

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Банк России располагает достаточным запасом валютной ликвидности и при необходимости предоставит валюту российским банкам. Поэтому ситуация с валютной ликвидностью в финансовой системе РФ стабильна, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Накануне аналитики Райффайзенбанка сообщили о полном исчерпании запасов валютной ликвидности в российских банках, отметив, что истощение запасов произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств. По данным экспертов банка, запас валютной ликвидности в кредитных организациях уменьшился на $5 млрд и стал отрицательным. При этом отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов в пользу дальнейшего ослабления рубля.

"Я поспорил бы с экспертами. Был период, когда граждане активно снимали средства в банках, чтобы их направить на покупку жилья. Кроме того, по валютным вкладам проценты сейчас существенно ниже, и население предпочло направить эти средства в другие инструменты (ценные бумаги, жилье). Таким образом, валютная ликвидность "вымывалась из банков". Но я здесь трагедию не строил бы, так как у ЦБ есть соответствующий запас ликвидности, и в случае необходимости он может задействовать необходимые инструменты, чтобы подпитывать банки валютой", - отметил Аксаков.

Депутат также сказал, что ситуация в России с точки зрения валютных запасов стабильна. "Международные и валютные резервы у нас на уровне свыше $550 млрд, поэтому никаких проблем с этим не вижу", - заключил он.