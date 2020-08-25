Китайская DiDi не исключает выхода на российский рынок доставки еды и каршеринга

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Китайская компания DiDi, которая 25 августа запустила сервис онлайн-заказа такси в Казани, не исключает в будущем выхода на российский рынок каршеринга и доставки еды. Об этом в ходе брифинга сообщил старший операционный менеджер компании Даниил Петин.

"Да, это интересный рынок, мы активно смотрим на то, что происходит в России с доставкой еды, каршерингом, шерингом самокатов и так далее. Пока преждевременно говорить о наших дальнейших планах, у нас сейчас в приоритете транспортные услуги и такси, ну а дальше, конечно, мы будем смотреть. Если рынок развивается, если он интересный, то, конечно, будем заходить", - сказал он, отвечая на вопрос о планах компании выхода на другие рынки.

Кроме того, DiDi рассматривает возможность выхода на рынок экспресс-доставки в России через покупку российского бизнеса международной компании экспресс-доставки Dostavista, сообщал в конце июля ТАСС источник на рынке. По его словам, этот актив оценивается примерно в 5-6 млрд руб., интерес к нему проявляет еще ряд компаний, в том числе из Азии. В DiDi данную информацию никак не комментируют.

Во вторник, 25 августа, DiDi начал принимать заказы такси в Казани - с этого города компания начала свой выход на российский рынок агрегаторов такси. Говоря о масштабировании бизнеса в России, Петин лишь отметил, что компания пока не готова раскрывать свои планы, но в приоритете будут как крупные, так и менее крупные города.

DiDi Chuxing - крупнейший сервис автомобильных перевозок в Китае, основанный в 2012 году, выкупивший местное отделение американской Uber и практически полностью контролирующий этот рынок на территории КНР. Помимо онлайн-заказа такси, DiDi предоставляет услуги по аренде автомобилей и велосипедов, карпулинга (совместного использования частного автомобиля) и доставки еды.