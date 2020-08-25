Рада приняла законопроект о повышении минимальной зарплаты на Украине до $180

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором чтении предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о повышении минимальной заработной платы в стране на 300 гривен ($10) до 5 тыс. гривен (около $180). Соответствующее решение во вторник на внеочередном заседании парламента одобрили 295 депутатов при 226 необходимых.

"Проектом изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2020 год предусмотреть повышение минимальной заработной платы с 1 сентября на 5,86% до 5 000 гривен в месячном размере", - говорится в пояснительной записке к документу.

Комментируя решение Рады, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев назвал его правильным и подчеркнул, что в госбюджете есть для этого средства. Однако его однопартиец Александр Качура выразил мнение, что к вопросу повышения зарплаты необходимо подходить комплексно, снижая параллельно налоги. В противном случае, по его словам, инициатива Рады ударит по предпринимателям, которые в условиях кризиса не смогут обеспечить повышение зарплат.

Ранее Зеленский поставил задачу кабинету министров поэтапно повысить уровень минимальной заработной платы на Украине. Согласно предварительному графику, с 1 января 2021 года зарплата увеличится до 6 тыс. гривен (около $215), а с 1 июля до 6,5 тыс. гривен (около $230). Согласно госбюджету на 2020 год, минимальная зарплата на Украине в июле составила 4 723 гривны (около $170) в месяц.