Пользователи приложения для проверки товаров "Честный знак" получат скидки в магазинах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пользователи приложения для проверки подлинности товаров "Честный знак" в социальной сети "ВКонтакте" смогут получать скидки в магазинах-партнерах. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе оператора маркировки - Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"В приложении для проверки подлинности товаров "Честный знак" появилась возможность обменивать баллы за сканирование кодов маркировки обуви на подарки от партнеров: пользователи могут получить скидки от магазинов "Л'Этуаль", "Дочки-сыночки", Butik, Sunlight, "Глория Джинс" и других", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что баллы пользователи получают за различные действия, в частности за определенное количество сканирований товаров, приглашение друзей в приложение и другое. "Пока в мини-версии "Честного знака" "ВКонтакте" можно сканировать только коды маркировки обуви, которые позволяют получить информацию о товаре, включая страну производства, состав материалов и так далее, в будущем мини-приложение позволит проверять коды на всех маркируемых товарах", - отметили в ЦРПТ.

Приложение "Честный знак" - часть одноименной национальной системы маркировки, которая охватывает несколько групп товаров, включая меховые изделия, табак, лекарства и обувь. По данным ЦРПТ, число скачиваний приложения превысило 1,3 млн.