Сбербанк начнет предлагать образовательные кредиты с господдержкой под 3%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сбербанк планирует начать выдавать клиентам образовательные кредиты с господдержкой по ставке 3% сразу после того, как выйдет соответствующее постановление правительства РФ. Об этом журналистам сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"В результате совместной работы с Минобрнауки России Сбербанк выводит на рынок новый уникальный продукт - образовательный кредит с господдержкой под 3%. Как только соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу, студенты вузов, имеющих гослицензию, смогут оформить в Сбербанке такой кредит без залога и поручителей", - сказал он.

По словам Ведяхина, кредит будет выдаваться на весь срок обучения плюс 15 лет с возможностью досрочного погашения. "Если заемщик ранее уже оформлял у нас образовательный кредит по более высокой ставке, сейчас он сможет заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%", - добавил он.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин зафиксировал ставку по образовательным кредитам на уровне 3%. Мишустин также отметил, что до сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Решение о том, чтобы сделать такие кредиты более доступными, было принято по поручению президента РФ Владимира Путина.