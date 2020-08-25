В Приморье фермеры с начала года увеличили поголовье свиней на 70%

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Фермеры Приморья за полгода увеличили поголовье свиней на 70%. Рост произошел благодаря новым завозам животных, сообщили во вторник на сайте краевого правительства.

"По сравнению с прошлым годом поголовье свиней увеличилось на 70% - до 150 тысяч голов. Рост произошел благодаря новым завозам животных после эпидемии ящура, увеличения поголовья в биологически защищенных сельхозпредприятиях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что сейчас приморские предприятия обеспечивают регион свининой на 16%. В краевом министерстве сельского хозяйства уточнили, что компании "Мерси Трейд" и "Приморский бекон" произвели за шесть месяцев более 5,4 тысячи тонн свинины - 100% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В сутки предприятия выпускают 31,5 тонны свинины. Резиденты территории опережающего развития "Михайловский" восстанавливают поголовье на предприятиях после эпидемии ящура.

В региональном минсельхозе отметили, что куриным мясом регион обеспечивает свои потребности на 8%. В прошлом году закрылось обанкротившееся предприятие "Михайловский бройлер", которое являлось основным поставщиком местной птицы на прилавки. Куриное мясо в регион поставлялось преимущественно производителями из Амурской и Белгородской областей. На базе предприятия-банкрота создана птицефабрика "Агроптица", которая с начала года выпустила 3,3 тысячи тонн мяса.

"Всего с начала года в Приморье было произведено более 4,6 тысячи тонн курицы - 220% к аналогичному периоду прошлого года. Также на 11% увеличилось производство яиц - до 170 тысячи штук", - сообщают в правительстве.