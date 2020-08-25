Mclaren прекратит разработку бензиновых двигателей к 2030 году

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Британский производитель суперкаров Mclaren прекратит к 2030 году разработку бензиновых двигателей в связи с долгосрочными планами перехода на электромобили. Об этом заявил исполнительный директор компании Майк Флюитт газете Financial Times.

По словам Флюитта, в ближайшее десятилетие компания сосредоточится на создании гибридных суперкаров, расширив производство деталей и компонентов для них на Британских островах почти до 60%. "Мы будем разрабатывать двигатели [внутреннего сгорания] еще 10 лет и продавать их в течение следующих 15 лет", - приводит издание его слова во вторник. При этом Флюитт высказал мнение, что к 2035 году большая часть планеты будет готова полностью перейти на электромобили.

Компания уже выпустила два автомобиля с гибридными двигателями - P1 и Speedtail, а ее первый суперкар полностью на электрической тяге сойдет с конвейера не ранее 2025 года, уточнил глава Mclaren.

Основной конкурент британцев, компания Ferrari, как замечает издание, пока гораздо сдержаннее информирует о своих планах, а Aston Martin в этом году отложил собственную программу производства электромобилей.

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Mclaren ранее объявила о планах увольнения 1 200 сотрудников, что составляет более четверти штата компании. Сокращения коснутся как производства серийных автомобилей, так и команды автогонок в классе машин "Формула-1". На массовые увольнения вынужден пойти и Aston Martin, в то время как Bentley намерен сократить около четверти штата сотрудников.

Компания Mclaren был основана в 1963 году новозеландцем Брюсом Маклареном и до конца 1980-х годов компания занималась разработкой исключительно гоночных автомобилей, однако в 1992 году выпустила свой первый дорожный суперкар. В настоящее время модельный ряд представлен восемью автомобилями, общее число продаж которых не превышает 1 тыс. штук в год.