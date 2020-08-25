Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составляет $3,6 млрд

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Белоруссия должна в текущем году выплатить по валютному госдолгу около $3,6 млрд, из них $2 млрд уже выплачены.

"Платежи по валютному госдолгу в этом году составляют около $3,6 млрд, причем $2 млрд уже выплатили, - сказал министр, слова которого приводит агентство БелТА. - Мы в начале года рефинансировали часть долга, еще у нас есть в проработке сделки, в том числе с российскими банками здесь, поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы осуществим".