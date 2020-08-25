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Молния

Песков заявил, что российскому бизнесу ничего не должно угрожать в Белоруссии

Российскому бизнесу ничего не должно угрожать в Белоруссии, РФ внимательно за этим следит - Песков.

Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составляет $3,6 млрд
Из них $2 млрд уже выплачены
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