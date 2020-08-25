В Ростуризме считают, что снятие ограничений для музеев увеличит турпоток в регионы

"Мы уверены, что снятие ограничений позволит нарастить турпотоки в регионы с большим культурно-познавательным потенциалом, особенно в межсезонье. Осень - подходящее время для культурно-познавательного отдыха. Экскурсии по музейным комплексам, дворцам и галереям особенно популярны среди семей с детьми. Смягчение рекомендаций дает туристам возможность вновь открывать для себя культуру и историю нашей страны", - сказала Догузова.

Музеям же снятие ограничений позволит начать полноценную работу и восстановиться после кризиса, а туроператорам - вновь формировать "полноценные увлекательные предложения по всей стране", добавила она.

Роспотребнадзор 24 августа сообщил, что в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и обращением Министерства культуры Российской Федерации внесены изменения в методические рекомендации по работе музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В актуализированных методических рекомендациях отменен запрет на прием туристско-экскурсионных групп и запрет на реализацию соглашений с туристическими компаниями.

"Это решение особенно важно для Санкт-Петербурга, где культурно-познавательный туризм является основной развития туризма. В рамках концепции SPB Travel Hub наш город также является точкой старта и финиша большого количества "музейных маршрутов России", разрабатываемых Министерством культуры", - прокомментировал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, слова которого приводит пресс-служба Ростуризма.