ABB внедрит систему автоматизированного управления на солнечной электростанции в Бангладеш

ТАСС, 25 августа. Швейцарско-шведская корпорация ABB, специализирующаяся в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий, подписала контракт с компанией Orion на внедрение решений по автоматизированному управлению солнечной электростанцией мощностью 100 МВт в Бангладеш. Об этом сообщило во вторник издание Power Engineering International.

"Данный проект является первым в своем роде в Бангладеш. С его помощью мы сможем поставлять энергию из альтернативных источников как частным клиентам, так и промышленным предприятиям, помогая отрасли прийти к соответствию мировым стандартам в области возобновляемой энергетики", - сказал руководитель подразделения ABB по энергетическим и водным ресурсам Данило Мореско.

Используя технологию распределенного управления ABB Ability Symphony Plus, компания ABB внедрит полностью интегрированную систему автоматизации и мониторинга электроснабжения. Система учитывает погодные условия, максимизирует эффективность и позволяет обеспечить надежность работы электростанции на протяжении всего ее жизненного цикла.

Ожидается, что внедрение нового решения поможет компании усовершенствовать операционные процессы и в конечном счете повысить сроки и качество эксплуатации активов.

Как сообщил управляющий директор Orion Салман Обайдул Карим, быстрая индустриализация Бангладеш привела к резкому росту спроса на электроэнергию, который продолжает расти с каждым днем. На сегодняшний день из общей мощности электроэнергии в 20 тыс. МВт только 188 МВт поставляется из возобновляемых источников. С помощью нового проекта компании рассчитывают повысить этот показатель до 2 тыс. МВт к концу 2020 года.