Суд в США постановил, что Apple не обязана возвращать игру Fortnite в App Store

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple не обязана незамедлительно восстановить в каталоге своего магазина App Store ранее удаленную популярную видеоигру Fortnite компании Epic Games. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда Северного округа штата Калифорния.

Вместе с тем, как отметило агентство, судья Ивонн Гонсалес Роджерс временно запретила Apple ограничивать использование в других приложениях App Store игрового движка Unreal Engine, также разработанного Epic Games, тем самым удовлетворив просьбу последней. "Apple и Epic Games имеют право выяснять отношения друг с другом в судебном порядке, но их спор не должен создавать хаос для остальных участников рынка", - пояснила судья.

14 августа стало известно, что Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как те удалили Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Разработчик обвинил компании в монополизации рынка, указав, что это является нарушением антитрестового законодательства.

Apple и Google объяснили удаление видеоигры из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшая 13 августа, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений.

Epic Games была основана в 1991 году программистом Тимом Суини. За это время компания выпустила десятки видеоигр, среди которых шутеры Gears of War и Unreal Tournament. Штаб-квартира Epic Games расположена в городе Кэри (штат Северная Каролина).