Парламент Украины ратифицировал соглашение о привлечении кредита ЕС на €1,2 млрд

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Верховная рада ратифицировала меморандум с ЕС и соглашение о предоставлении Украине кредита на сумму €1,2 млрд. Такое решение во вторник на внеочередном заседании парламента поддержали 248 депутатов.

Ожидается, что сумма займа будет разделена на два равных транша, которые могут быть использованы для балансирования бюджетного дефицита и поддержки структурных реформ на Украине. Средства выделяют до 2035 года, выплаты будут происходить по плавающей ставке, которая не может превышать 2% годовых, а сейчас составляет 0,125% годовых.

Первые €600 млн Киев рассчитывает получить без выполнения дополнительных условий в течение недели. Выделение остальной суммы будет одобрено европейской стороной лишь после выполнения ряда условий. В частности, Киев должен передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты госпредприятию "Медицинские закупки Украины", продолжить реформу налогового и таможенного ведомств, создать Высшую квалификационную комиссию судей.