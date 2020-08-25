Технология резидента "Сколково" по распознаванию лиц признана лучшей в мире

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Алгоритмы распознавания лиц компании VisionLabs, резидента фонда "Сколково", признаны лучшими в независимом тестировании Национального института стандартов и технологий США (NIST) в категориях фотография на документы, снимки для картотеки и др. Об этом во вторник сообщила пресс-служба фонда "Сколково".

"Компания VisionLabs, резидент Фонда "Сколково" и один из мировых лидеров в области компьютерного зрения и машинного обучения, третий раз подряд стала первой в независимом тестировании алгоритмов распознавания лиц NIST. Рейтинг NIST - наиболее авторитетный источник эффективности мировых систем распознавания. Работа решений проверяется на многомиллионной закрытой базе фотографий, что позволяет получить объективные результаты", - говорится в сообщении.

Тестирование, как добавили в фонде, проводится на нескольких типах изображений - от эталонных фотографий на документы до снимков с веб-камер или телефонов. Главная цель - определить наиболее универсальные алгоритмы распознавания лиц, которые одинаково успешно работают в самых разных сценариях применения. Разработки VisionLabs стали лучшими в категориях студийное фото на документы, снимки, сделанные при прохождении паспортного контроля в аэропорту, сравнение изображений двух предыдущих категорий, а также "полицейское фото", то есть портрет для какой-либо картотеки.

По результатам исследований, скорость распознавания алгоритмов VisionLabs в 1,5 раза выше, чем у всех вендоров, представленных в топе рейтинга. Помимо этого, за счет высокой оптимизации архитектуры нейронных сетей и эффективного хранения биометрических шаблонов решения компании требуют в четыре раза меньше памяти на стороне клиента. Это особенно важно при работе с большими базами данных банков, транспортных и промышленных инфраструктурных предприятий.

Проведенные тесты также доказали, что алгоритмы VisionLabs эффективно работают на фотографиях любых расовых групп и могут успешно применяться по всему миру. Всего в тестировании участвовали разработки более 140 ведущих компаний со всего мира. По словам основателя и председатель правления VisionLabs Александра Ханина, в этом году весь мир, в том числе IT сфера, столкнулся с новыми вызовами - разработать решения для борьбы с распространением коронавируса. И биометрические продукты VisionLabs также выступают важным инструментом защиты здоровья и безопасности людей.

"Мы гордимся очередным успехом резидента инновационного центра "Сколково" - третий раз подряд алгоритмы распознавания лиц VisionLabs занимают первую строчку престижного рейтинга NIST. Искренне поздравляю коллектив компании - высококлассных, увлеченных своим делом специалистов, талантливых ученых, создающих прорывные и востребованные временем продукты и технологии, - с заслуженной наградой. Безусловно, такие победы значимы для развития отечественных инноваций", - сказал председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, слова которого приводятся в сообщении.