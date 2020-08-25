ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий в качестве шоколада в России и Европе

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве шоколада, реализуемом в России и Западной Европе, говорится в сообщении ведомства.

"В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия", - говорится в сообщении.

В ФАС отмечают, что в декабре 2019 года ведомство выдало ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушении антимонопольного законодательства.

По ходатайствам компании ФАС продлила срок исполнения предупреждения до 31 июля 2020 года, однако компания так и не представила информацию о его исполнении, добавляют в антимонопольном органе. В результате ФАС возбудила дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

При продвижении шоколада Lindt компания делала акценты на давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции, подчеркивают в ФАС. По мнению ведомства, такие сведения на упаковках формируют у потребителя впечатление, что ему предлагается такой же товар, какой производится и реализуется под тем же брендом в странах Западной Европы.

"Позиционирование товаров и услуг под обозначениями "стандарт", "традиции", "качество" того или иного региона давно вошли в практику маркетингового продвижения во всем мире. Однако, когда производители предлагают российским потребителям по разным причинам адаптированные товары и не информируют их об этом, ведомство видит в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства, - отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

По его словам, такое поведение производителей может привести к перераспределению спроса на рынке и получению ими необоснованной выгоды, что, в свою очередь, негативно сказывается на конкуренции.

Ранее ФАС вынесла предупреждение компаниям Henkel, Lindt и Procter & Gamble в связи с тем, что они не информируют российских потребителей о различиях в качестве, составе и условиях использования товаров от их аналогов за рубежом.