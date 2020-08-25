Россияне начали получать кешбэк за туры по России

"Программа доступных путешествий по России успешно работает. Все желающие смогли без проблем произвести покупки через сайт мирпутешествий.рф, который с момента старта программы посетило уже более миллиона уникальных пользователей. Туристам, в соответствии с условиями программы, платежной системой МИР начисляется кешбэк. Всего, на утро вторника туристы приобрели туров и размещений в отелях более чем на полмиллиарда рублей", - сказала Догузова.

Программа стартовала 21 августа и продлится до 28 августа включительно. На эти цели правительством РФ было выделено 15 млрд рублей. Предполагается, что принять участие в программе смогут порядка 3 млн человек.

Большинство туроператоров фиксирует трехкратный рост бронирований по внутренним направлениям до конца 2020 года на фоне запуска программы, сообщила Догузова. "Некоторые перешли на семидневную рабочую неделю на период работы программы", - отметила она.

Повышенным спросом по программе на осень пользуются как юг России - Крым и Краснодарский край, так и Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край. Также наблюдается рост бронирований в Приморье, Башкирию, регионы вдоль Волги - Нижегородской области, Республику Татарстан, Ярославскую и Тверскую области, сообщила руководитель Ростуризма.

"Мы считаем старт программы успешным. Наша ключевая задача - сделать отдых в стране для тех, кто решил провести его в России, доступнее и разнообразнее. Программа также должна помочь бизнесу преодолеть негативные последствия кризиса и строить планы на будущее", - считает Догузова. Вместе с новыми мерами поддержки, которые будут запущены уже в этом году, Ростуризм планируем не только вывести туристическую отрасль на докризисный уровень, но и "дать ей мощный стимул для развития на годы вперед", резюмировала руководитель ведомства.