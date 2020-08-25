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В России приставы взыскали за три года более 2 трлн рублей

В консолидированный бюджет за три года было взыскано порядка 725 млрд рублей, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские приставы за три года взыскали более 2 трлн рублей задолженности. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Если в общем брать цифровые параметры исполнительного производства, было взыскано за три года более 2 триллионов рублей, в консолидированный бюджет тоже за три года было взыскано порядка 725 миллиардов рублей", - сказал Аристов.

Он отметил, что служба фактически является хоть небольшим, но третьим по величине формирователем доходной части федерального бюджета. Рост взыскания в федеральный бюджет составил за эти три года 46%.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияАристов, Дмитрий Васильевич
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