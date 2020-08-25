Ленинградская область и "Газпром" вложат в газификацию региона более 40 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Ленинградская область и ПАО "Газпром" подписали во вторник программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, в реализацию которой будет вложено более 40 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам после подписания документа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"По этому соглашению "Газпром" вкладывает в газификацию Ленинградской области 31,5 млрд рублей, Ленинградская область софинансирует на 12 млрд рублей. Будут газифицированы 412 населенных пунктов и более 100 крупных промышленных предприятий", - сказал глава региона.

Он также отметил, что по этой программе газификация Ленинградской области за пять лет увеличится более чем на 11%, а общая газификация по населенным пунктам составит 97,5 от утвержденной схемы газификации.