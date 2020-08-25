Экс-владелец российского Forbes требует взыскать почти 2,5 млн рублей с издателя журнала

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск к издателю журнала Forbes от бывшего владельца российской версии журнала Александра Федотова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом зарегистрирован иск Александра Федотова к "АС Рус медиа". Истец просит расторгнуть договор займа и взыскать денежные средства в размере 2 млн 491 тыс. 927 рублей, из которых сумма основного долга составляет 2 млн 073 тыс. 293 рубля", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Дата слушаний пока не назначена. Комментариями издательского дома ТАСС пока не располагает.

Александр Федотов был владельцем российской версии журнала Forbes до середины 2018 года.