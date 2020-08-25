На Ставрополье производство нерафинированного масла увеличилось на 24%

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Более 63 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла произведено на Ставрополье в первом полугодии 2020 года, это на 24% больше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении управления по информполитике правительства региона.

"Ставропольский край наращивает темпы роста производства нерафинированного растительного масла и инвестирует средства в эту отрасль. Если в 2019 году объем выпуска этой продукции составил 101,4 тыс. т, то за январь - июнь 2020 года масложировыми предприятиями края произведено уже 63,6 тыс. т, рост - 24,3%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наращиванию объемов производства способствует ежегодное техническое перевооружение и модернизация предприятий. За последние три года в масложировую отрасль инвестировано более 600 млн рублей.

По данным управления, на сегодняшний день эта отрасль края объединяет 11 организаций в Невинномысске, селе Александровском, Светлограде, Минераловодском районе и других территориях. Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 10 наименований.

"До конца 2020 года в Изобильненском горокруге планируется завершить строительство еще одного завода подсолнечного масла мощностью 150 т сырья в сутки. Это позволит дополнительно увеличить объемы переработки подсолнечника и создать 58 новых рабочих мест", - отмечается в сообщении.