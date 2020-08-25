Банк "Авангард" купил бывший особняк Центркомбанка в Замоскворечье за 491 млн рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Банк "Авангард" купил на аукционе бывший особняк обанкротившегося Центрального коммерческого банка в центре Москвы за 491 млн рублей, конкурсным управляющим ликвидируемого банка является Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщили в пресс-службе АСВ.

"[АСВ] в рамках торгов имуществом ООО "Центральный коммерческий банк" реализовала нежилое здание общей площадью 4 192,2 кв. м в историческом центре Москвы в районе Замоскворечье [3-й Монетчиковский пер., д. 11. стр. 1]", - говорится в сообщении.

Пятиэтажный особняк и находящееся в нем имущество проданы за 491 млн рублей при стартовой цене торгов в начале апреля в 843 млн рублей. Денежные средства пополнят конкурсную массу банка и будут направлены на выплаты кредиторам.

Торги прошли на аукционе в электронной форме на торговой площадке Российского аукционного дома.

Банк России отозвал лицензию Центрального коммерческого банка в 2016 году.